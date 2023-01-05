СБУ официально подтвердила информацию "Страны" о задержании замначальника Одесской ОВА Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки.

Как утверждает пресс-служба СБУ, чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений областной администрации свое "содействие", чтобы избежать уголовной ответственности за присвоение госимущества.

За 35 тыс. долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах.

СБУ задокументировала передачу Муратову "аванса" в размере 27 тыс. долларов.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле обнаружено более $45 тыс., более €21 тыс., золотые слитки и монеты.

Муратову сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах придающего такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).

Напомним, что в декабре НАБУ и САП сообщили подозрения во взяточничестве трем замам мэра Одессы Труханова.

Сам Труханов, по данным СМИ, недавно был на допросе в НАБУ.