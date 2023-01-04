СБУ задержала замглавы Одесской ОВА по подозрению в получении крупной взятки - источник
Сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки.
Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.
Как сообщил наш источник, деньги Муратову передала депутат облсовета от фракции "Слуга народа" Ирина Зинченко, бывший начальник финансового управления обладминистрации.
Чиновник сейчас находится в ИВС. Ориентировочно завтра ему должны определить меру пресечения.
Отметим, что Муратов родился в Херсонской области. С 2002 по 2015 год работал на разных должностях в Одесской облгосадминистрации. Последняя его должность - начальник областного управления экономики. В сентябре 2016 года Муратов победил в конкурсе на замещение вакантной должности начальника Южного офиса Госаудитслужбы и в октябре был назначен на эту должность.
В 2016 - 2020 годах работал начальником Южного офиса Госаудитслужбы. В декабре 2020 года был назначен заместителем председателя Одесской ОГА.
Как писала "Страна", ГБР в одесском порту поймало на взятке начальника таможни, который вымогал деньги у экспортеров зерна.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержали чиновника, который требовал взятки за ускоренное снятие ареста с имущества.