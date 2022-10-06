В Одесской области задержали одного из замов государственной исполнительной службы области, который вместе с подчиненными организовал схему "заработка". Он требовал взятки за "ускоренную процедуру" снятия ареста с имущества.

Об этом сообщают в СБУ.

Задержанный установил общий объем взяток на каждого подчиненного - более 1 тыс. долларов в месяц, а также забирал себе половину премии, которая полагалась для подчиненных.

Чтобы скрыть свою деятельность, он привлек к сбору взяток знакомого. Обоих задержали на горячем.

Ранее в Одесской области задержали местного жителя, передававшего в РФ позиции ВСУ.

Также полиция заявила о разоблачении "администраторов пророссийских телеграм-каналов" в Одессе.

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Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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