Полиция заявила о разоблачении "администраторов пророссийских телеграм-каналов" в Одессе. Фото
В Нацполиции сообщают о разоблачении в Одессе "администраторов сети пророссийских каналов". Их подозревают в том, что они размещали в сети фото последствий ударов дронов-камикадзе по Одессе через несколько минут после попадания.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Также их обвиняют в том, что они создавали контент, который дискредитирует военнослужащих и оправдывает вооруженную агрессию РФ, сообщили правоохранители.
Судя по адресу на скриншотах страницы, размещенных полицией, это один из небольших одесских телеграмм-каналов, на который подписаны 334 пользователя.
В комментариях к последней публикации (она появилась 25 сентября) подписчики интересуются судьбой администратора, но что в чате сообщают, что администратор задержан. Также пишут, что ему якобы 14 лет.
Напомним, на днях СБУ заявила о задержании корректировщика российских ударов дронами-камикадзе по Одесской области.
Также мы писали, что СБУ задержала четверых киевлян, которые передавали россиянам данные о столичных ТЭЦ для нанесения по ним удара.
Кроме того, сообщалось, что СБУ задержала в Донецкой области корректировщиков, которые передавали врагу разведданные о позициях HIMARS.