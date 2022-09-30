В Нацполиции сообщают о разоблачении в Одессе "администраторов сети пророссийских каналов". Их подозревают в том, что они размещали в сети фото последствий ударов дронов-камикадзе по Одессе через несколько минут после попадания.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также их обвиняют в том, что они создавали контент, который дискредитирует военнослужащих и оправдывает вооруженную агрессию РФ, сообщили правоохранители.

Судя по адресу на скриншотах страницы, размещенных полицией, это один из небольших одесских телеграмм-каналов, на который подписаны 334 пользователя.

В комментариях к последней публикации (она появилась 25 сентября) подписчики интересуются судьбой администратора, но что в чате сообщают, что администратор задержан. Также пишут, что ему якобы 14 лет.

Напомним, на днях СБУ заявила о задержании корректировщика российских ударов дронами-камикадзе по Одесской области.

Также мы писали, что СБУ задержала четверых киевлян, которые передавали россиянам данные о столичных ТЭЦ для нанесения по ним удара.

Кроме того, сообщалось, что СБУ задержала в Донецкой области корректировщиков, которые передавали врагу разведданные о позициях HIMARS.