СБУ разоблачила экс-замминистра здравоохранения на сделках во время запуска цифровой медицины в 2018 году. В то время министром здравоохранения была Ульяна Супрун.

Об этом сообщает СБУ в телеграм-канале.

Чиновник "вредил созданию реестра доноров", в частности, Единой государственной информационной системы трансплантации органов, а также нанес ущерб на 2 миллиона гривен.

В конце 2018 года Минздрав должен был запустить электронный реестр живых доноров стволовых клеток на средства Международного банка реконструкции и развития.

Замминистра заключил соглашение с одной из столичных ИТ-компаний, но подрядчики не выполнили договор и не предоставили Минздраву необходимые технологии, хотя чиновник работу в итоге принял как выполненную.

Теперь бывшему заместителю Уляны Супрун сообщено о подозрении.

Имя в СБУ не называют.

Судя по публикациям того времени, вопросы создания Единого реестра по трансплантации курировал в МОЗ замминистра Роман Илик. Но является ли он фигурантом дела - официально не сообщается.

Напомним, ранее СБУ задержала чиновницу столичного ЦНАП, которая призывала к захвату власти в соцсетях.

Также писали, что в Одесской области СБУ проводила обыски по поводу хищения гуманитарной помощи.