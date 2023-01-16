Управлением Службы безопасности Украины в Хмельницкой области проводятся мероприятия по безопасности в городе Нетешине и на объектах Хмельницкой АЭС.

Об этом 16 января сообщает пресс-служба Хмельницкой АЭС в Facebook.

В сообщении напоминают о запрете фото- видеофиксации и недопустимости распространения в социальных сетях или общедоступных чатах информации о перемещении украинской военной техники и действиях военнослужащих и правоохранителей, привлеченных к проведению мероприятий по безопасности.

Законодательство предусматривает строгую ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или дислокации военных формирований в период военного положения.

В частности, статьей 114-2 Уголовного кодекса запрещено распространять данные о:

направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов;

перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и т.д.

Кроме того, уголовная ответственность применяется к лицу, если распространенные им данные ранее не размещались в открытом доступе Генштабом, Минобороны, СБУ или в официальных источниках стран-партнеров.

Напомним, СБУ проводила контрразведывательные мероприятия в спальных районах Киева.

Ранее мы писали, что в Черкассах работник медучреждения передавал россиянам координаты ВСУ и энергообъектов Украины.