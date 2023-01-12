Правоохранители разоблачили жителя Черкасс, который сдавал позиции Сил обороны Украины спецслужбам России. Злоумышленником оказался 46-летний работник медицинского учреждения. В настоящее время, он задержан и получил подозрение в государственной измене.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Черкасской областной прокуратуры.

По данным СБУ, мужчина целенаправленно объезжал территорию области и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны.

Прежде всего он пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ, добавили в спецслужбе.

Также он передавал россиянам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра.

Кроме этого докладывал ФСБ РФ о локациях местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергообъектов.

Сотрудники СБУ задержали мужчину при попытке передачи россиянам закрытых сведений об украинских объектах.

По данным следствия, злоумышленник передавал разведданные своему российскому куратору через анонимный телеграм-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалов.

Во время обыска по его месту жительства правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ. Также у мужчины нашли паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику.

Мужчине объявлено о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.

По данным прокуратуры, по ходатайству стороны обвинения суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области задержали мужчину, который передавал россиянам данные о центрах управления ВСУ и СБУ.

Также мы писали, что СБУ задержала четверых киевлян, которые передавали россиянам данные о столичных ТЭЦ для нанесения по ним удара.