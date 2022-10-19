Сотрудники СБУ задержали в Черниговской области мужчину, который собирал для россиян разведданные о центрах управления ВСУ и СБУ, а также координаты местных органов власти и больниц.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный также отслеживал маршруты перемещения украинских войск по территории региона, сообщают в СБУ. Полученные сведения россияне планировали использовать для массированных воздушных ударов по госучреждениям и социальным объектам области.

По данным следствия, задержанный является жителем Северодонецка Луганской области, который несколько лет назад переехал в Черниговскую область и получил статус ВПЛ.

"В начале полномасштабного нападения РФ он был завербован спецслужбами РФ. В поле зрения России он попал из-за своей прокремлевской позиции и неоднократных высказываний в поддержку вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Выполнять поставленные россиянами задачи мужчина начал уже после освобождения региона. Он производил фотофиксацию украинских объектов с привязкой к местности и обозначал их геолокацию на электронных картах.

Затем передавал соответствующие материалы войскам РФ через анонимные мессенджеры. За выполнение этих "поручений" агент получал деньги из России.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора мужчиной сведений о расположении пограничного контроля и нескольких блокпостов украинских военных вблизи госграницы. Во время обысков правоохранители обнаружили у него мобильный телефон с доказательствами переписки с российским куратором.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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