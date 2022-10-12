В СБУ рассказали о вчерашних обысках у винницкого митрополита УПЦ Ионафана.

В пресс-службе СБУ сообщают, что "управляющий одной из епархий УПЦ в Винницкой области" оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную вражду между верующими, размещая на "собственном интернет-ресурсе" публикации с призывами к вражде.

По данным следствия, "даже после полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину" он поддерживал политику Кремля и оправдывал действия РФ.

Во время обысков у него изъяли "печатные материалы пророссийского содержания" и пропагандистскую литературу. Публикуются фото этих листовок.

Решается вопрос о сообщении митрополиту УПЦ о подозрении по ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной или иной принадлежности).

То есть, судя из сообщения, подозрение митрополиту до сих пор не объявлено, как и писала вчера "Страна".

Ранее сообщалось, что УПЦ отстранила от должности Изюмского митрополита Елисея, который во время оккупации города поддержал российскую власть.

В ООН недавно заявляли, что власти притесняют УПЦ, запрещая ее деятельность во время войны.