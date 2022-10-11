Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека указало на притеснение УПЦ со стороны отдельных государственных структур Украины.

Об этом говорится в докладе УВКПЧ ООН.

В организации сделали вывод о неблагоприятном отношении к Украинской православной церкви со стороны некоторых органов государственной власти Украины.

В частности, в документе указано, что местные органы власти по меньшей мере семи территориальных общин в Киевской, Сумской и Львовской областях временно приостановили деятельность УПЦ на период действия военного положения.

"Местные органы власти, например, городской совет Броварского района Киевской области также запретили проведение собраний, митингов, походов и других массовых мероприятий Украинской православной церкви на время действия военного положения без предоставления четкого обоснования такого запрета. Эта приостановка вызывает беспокойство относительно его соответствия международным стандартам в области прав человека. Власти не объяснили оснований, на которых были введены такие меры или почему они считаются необходимыми и пропорциональными для защиты общественной безопасности, порядка, здоровья, морали или основных прав и свобод других лиц, как того требует статья 18(3) Международного пакта о гражданских и политических правах", - сказано в докладе.

Кроме того, отметили в ООН, поскольку деятельность других региональных общин и организаций не была приостановлена, такое неблагоприятное отношение к УПЦ может считаться дискриминационным по признаку вероисповедания или принадлежности к определенной религиозной группе.

Документ был составлен по результатам исследования УВКПЧ ООН соблюдения прав человека в Украине и охватывает период с 1 февраля по 30 июля 2022 года.

Как писала "Страна", в июне Львовский горсовет принял решение о запрете в городе деятельности Украинской православной церкви.

А весной деятельность этой церкви запретили в Конотопе и Броварах.