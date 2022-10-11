В ООН заявили, что власти притесняют УПЦ, запрещая ее деятельность во время войны
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека указало на притеснение УПЦ со стороны отдельных государственных структур Украины.
Об этом говорится в докладе УВКПЧ ООН.
В организации сделали вывод о неблагоприятном отношении к Украинской православной церкви со стороны некоторых органов государственной власти Украины.
В частности, в документе указано, что местные органы власти по меньшей мере семи территориальных общин в Киевской, Сумской и Львовской областях временно приостановили деятельность УПЦ на период действия военного положения.
"Местные органы власти, например, городской совет Броварского района Киевской области также запретили проведение собраний, митингов, походов и других массовых мероприятий Украинской православной церкви на время действия военного положения без предоставления четкого обоснования такого запрета. Эта приостановка вызывает беспокойство относительно его соответствия международным стандартам в области прав человека. Власти не объяснили оснований, на которых были введены такие меры или почему они считаются необходимыми и пропорциональными для защиты общественной безопасности, порядка, здоровья, морали или основных прав и свобод других лиц, как того требует статья 18(3) Международного пакта о гражданских и политических правах", - сказано в докладе.
Кроме того, отметили в ООН, поскольку деятельность других региональных общин и организаций не была приостановлена, такое неблагоприятное отношение к УПЦ может считаться дискриминационным по признаку вероисповедания или принадлежности к определенной религиозной группе.
Документ был составлен по результатам исследования УВКПЧ ООН соблюдения прав человека в Украине и охватывает период с 1 февраля по 30 июля 2022 года.
Как писала "Страна", в июне Львовский горсовет принял решение о запрете в городе деятельности Украинской православной церкви.
А весной деятельность этой церкви запретили в Конотопе и Броварах.