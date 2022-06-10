Епархии УПЦ на контролируемой Россией территории Украины, как и предполагала "Страна", начали переходить в РПЦ после решения собора УПЦ о полной самостоятельности и независимости церкви.

Луганская епархия Украинской православной церкви обратилась к патриарху Кириллу с просьбой о переходе под управление Русской православной церкви. Об этом сообщил в комментарии РИА Новости настоятель храма Иоакима и Анны в г. Ровеньки (территория, контролируемая "ЛНР") протоиерей Авдюгин.

Кроме Луганской епархии на территории области действуют Ровеньковская и Северодонецкая. В Ровеньковской епархии также сообщили о переходе под омофор патриарха Кирилла.

Ранее о переходе в РПЦ заявила и Крымская епархия УПЦ.

Ранее "Страна" разбиралась, что значат решения собора УПЦ о полной самостоятельности церкви.

При этом патриарх Кирилл с пониманием отнесся к решению собора УПЦ о полной самостоятельности.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.