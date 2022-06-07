Заявления Синода Русской православной церкви по поводу решения собора УПЦ о полной независимости, а также о переводе крымских епархий в прямое подчинение патриарху Кириллу прокомментировал "Стране" митрополит Климент, председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви.

"Заявления, которые прозвучали в решениях московского Синода, не содержат прямых обвинений или ультиматумов. В них можно прочитать понимание того, что многие процессы церковной жизни на всем пространстве, на которое канонически претендует РПЦ, находятся в непосредственной близости к точке невозврата. Аргументация, как сейчас выражаются светские СМИ, "аннексирования" крымских епархий представлена как "отсутствие регулярного сообщения" с Киевом. Это очень дипломатичная, но недвусмысленная формулировка согласия с действиями УПЦ, у которой "регулярное сообщение" с Москвой вообще отсутсвует. И патриархия по факту показывает пример, в каком направлении нашей церкви и дальше нужно воплощать в жизнь решения майского собора", - заявил Климент.

Ранее "Страна" разбиралась, что значат решения собора УПЦ о полной самостоятельности церкви.

При этом патриарх Кирилл с пониманием отнесся к решению собора УПЦ о полной самостоятельности.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.