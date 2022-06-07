Появились первые заявления с Синода РПЦ, где обсуждалась в том числе и ситуация в Украинской православной церкви.

Заявления жесткие. Судя по всему, решения о "полной независимости и самостоятельности" УПЦ не нашли понимания в Москве: "Синод РПЦ объявил, что самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к новому расколу".

Кроме того, Синод РПЦ принял крымские епархии Украинской православной церкви под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси (не исключено, что это же затем произойдёт и с другими епархиями УПЦ, которые находятся на контролируемых Россией территориях Украины). Из них образована Крымская митрополия Русской православной церкви, ее главой назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Также сообщается, что митрополит Илларион, который считался одним из лидеров "умеренно-либерального" крыла в РПЦ, покидает свой пост руководителя Отдела по внешним и церковным связям РПЦ. Новым главой отдела станет митрополит Корсунский Антоний. Илларион же назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией.

"Илларион, напомним, делал очень осторожные заявления по поводу решения собора УПЦ о самостоятельности и независимости. Но, видимо, по итогу в РПЦ возобладала иная, более жёсткая, линия", - делает вывод Telegram-канал "Политика страны".

Отметим, 27 мая собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по войне в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

После этого первый заместитель председателя Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков обвинил Украинскую православную церковь в "расколе по инициативе США".

Также мы писали, что Симферопольская и Крымская епархии выступила против решений Собора УПЦ о независимости от РПЦ.

"Страна" разбиралась, что значат решения собора УПЦ о полной самостоятельности церкви.