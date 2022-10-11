Во вторник, 11 октября, Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана.

В пресс-службе СБУ подтвердили "Стране" факт обыска и заявили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины.

При этом в СБУ уточнили, что на данный момент подозрение митрополиту не предъявлялось. Его процессуальный статус - свидетель.

Статья 161 – это "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Ранее мы писали, что Украинская православная церковь (УПЦ) отстранила от должности Изюмского митрополита Елисея, который во время оккупации города поддержал российскую власть.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.