В УПЦ сообщили, что их церкви на оккупированных территориях захватывают российские военные
Украинская православная церковь пишет про захват храмов УПЦ на оккупированных территориях, со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.
"На временно оккупированных территориях Херсонской и Харьковской областей храмы Украинской Православной Церкви заняты русскими военными и военной техникой", - пишет Информационно-просветительский отдел УПЦ на основе сообщения Генштаба ВСУ.
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные разместили личный состав и свою технику в храмовом помещении поселка Красный Маяк Херсонской области.
Также обнародована информация об использовании российскими военными храма Изюмской епархии в честь Святой Троицы в поселке Малая Камышеваха Харьковской области в качестве полевого госпиталя.
"В настоящее время совершение богослужений в указанных храмах Украинской Православной Церкви не представляется возможным", - сообщают в УПЦ.
Ранее "Страна" сообщала, что в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Напомним, во Львове, Конотопе и Броварах запретили деятельность УПЦ. УПЦ называет решения местных властей о своём запрете незаконными.
Ранее мы писали, что в Киевской области начали переводить приходы УПЦ в ПЦУ распоряжениями властей.