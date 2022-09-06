Украинская православная церковь пишет про захват храмов УПЦ на оккупированных территориях, со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

"На временно оккупированных территориях Херсонской и Харьковской областей храмы Украинской Православной Церкви заняты русскими военными и военной техникой", - пишет Информационно-просветительский отдел УПЦ на основе сообщения Генштаба ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные разместили личный состав и свою технику в храмовом помещении поселка Красный Маяк Херсонской области.

Также обнародована информация об использовании российскими военными храма Изюмской епархии в честь Святой Троицы в поселке Малая Камышеваха Харьковской области в качестве полевого госпиталя.

"В настоящее время совершение богослужений в указанных храмах Украинской Православной Церкви не представляется возможным", - сообщают в УПЦ.

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества.

Напомним, во Львове, Конотопе и Броварах запретили деятельность УПЦ. УПЦ называет решения местных властей о своём запрете незаконными.

Ранее мы писали, что в Киевской области начали переводить приходы УПЦ в ПЦУ распоряжениями властей.