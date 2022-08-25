Из Хмельницкой области через Тернопольскую движется колонна из пяти тысяч верующих УПЦ.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Как сообщили изданию в полиции области, верующие двигаются в направлении Почаевской Успенской лавры.

"Это неорганизованная колонна людей, среди них нет четко определенного кого-то, кто их официально ведет. Полицейские обеспечивают публичный порядок и безопасность идущих там людей, а также соблюдение ими правил дорожного движения", — рассказали в полиции.

Тем временем Совет обороны Тернопольской области 26 июля принял решение, согласно которому во время совершения религиозных обрядов следует избегать организованного передвижения пешком или автомобильным транспортом, группами, колоннами или шествием. Однако, как сообщают в полиции, верующие игнорируют это решение.

"Они двигаются неорганизованно, и все призывы полицейских не идти, о том, что они не придерживаются этого решения, люди просто игнорируют и продолжают идти в направлении Почаева", - объясняют в полиции.

Глава Тернопольской ОВА Владислав Труш анонсировал заседание областного совета 26 августа, на котором должны принять решение об этом шествии.

Ранее "Страна" писала, что в апреле УПЦ предлагала накануне Пасхи провести крестный ход от Запорожской области до "Азовстали" и вывести с завода людей.

Также мы сообщали, что во Львове запретили деятельность УПЦ.