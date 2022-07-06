В Украинской православной церкви заявили, что никто из официальных представителей УПЦ не был на встрече с ПЦУ, о чем ранее сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Никто от церкви не делегировал, взявших участие в этой встрече, священников представлять точку зрения духовенства и миллионов мирян УПЦ. Данное мероприятие было организовано представителями Министерства культуры, по этому, за все организационные вопросы, в том числе и за состав участников, ответственна только эта организация.

Из СМИ мне стало известно, что участники этой встречи разговаривали о том, что общего, и в чем отличие УПЦ и ПЦУ. К чему они пришли мне не известно", - заявил "Стране" председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Кли́мент.

Напомним, что министр Александр Ткаченко сегодня сообщил, что представители УПЦ и ПЦУ встретились, чтобы преодолеть разногласия.

Ранее мы писали о том, что УПЦ заявила о полной самостоятельности и независимости от РПЦ.

В свою очередь РПЦ увидела в решении УПЦ о самостоятельности признаки "нового раскола" и создала Крымскую митрополию.

Мы подробно разбирались, что значат решения собора УПЦ о полной самостоятельности церкви.

Между тем в ПЦУ сообщили, что не готовы к диалогу с УПЦ на выдвинутых ее Собором условиях.