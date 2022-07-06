Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что представители УПЦ и ПЦУ встретились, чтобы преодолеть разногласия.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом - наши общие цели. Я верю, что эта встреча - это начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины", - написал он и опубликовал фото со встречи.

Напомним, ранее УПЦ заявила о полной самостоятельности и независимости от РПЦ.

В свою очередь РПЦ увидела в решении УПЦ о самостоятельности признаки "нового раскола" и создала Крымскую митрополию. Не исключено, что это же затем произойдёт и с другими епархиями УПЦ, которые находятся на контролируемых Россией территориях Украины.

Мы подробно разбирались, что значат решения собора УПЦ о полной самостоятельности церкви.

Также мы писали, что Львовский горсовет принял решение о запрете в городе деятельности Украинской православной церкви. До этого деятельность УПЦ МП уже запретили в Конотопе (Сумская область) и Броварах (Киевская область).