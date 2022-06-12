Митрополит Будапештский и Венгерский РПЦ Иларион заявил, что не знает всех деталей причин своего отстранения от руководства Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, но оно связано с изменениями в общественно-политической ситуации. Изменения эти он сравнил с "крутым поворотом", в который он "не вписался".

Напомним, что об увольнении Илариона с должности главы ОВЦС стало известно после недавнего заседания Синода РПЦ, где было принято жесткое заявление по поводу решения Украинской православной церкви о независимости.

До того Иларион, который считался одним из лидеров неформального умеренно-либерального крыла в РПЦ, очень мягко и осторожно комментировал решения УПЦ. Но, судя по всему, в руководстве РПЦ возобладала более жёсткая линия по поводу Украины, а возможно и не только Украины.

Отметим, 27 мая собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по войне в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

Также мы писали, что Симферопольская и Крымская епархии выступила против решений Собора УПЦ о независимости от РПЦ.

"Страна" разбиралась, что значат решения собора УПЦ о полной самостоятельности церкви.