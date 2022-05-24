Министр обороны России Сергей Шойгу предложил причислить к лику святых русского полководца Александра Суворова. Русская православная церковь допускает такую возможность, но для этого нужны доказательства совершения Суворовым чудес.

Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий заявил, что РПЦ соберет материалы о жизни Суворова и "информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения".

Чудеса - обязательный критерий канонизации.

Напомним, в феврале 2022 года в Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову, поскольку он "не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники" и несет в себе "элементы советской пропаганды".

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Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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