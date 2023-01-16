СБУ назвала имена российских военных, причастных к ракетному удару по многоэтажке в Днепре

СБУ идентифицировала российских военных, которые причастны к ракетному удару по Днепру, в результате которого обрушился подъезд многоэтажки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем телеграм-канале.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что по фактам очередного военного преступления России следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

По данным СБУ, к удару по многоэтажке в Днепре причастны несколько десятков военнослужащих РФ, среди них:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310), полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года рождения;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года рождения;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

Кроме того, СБУ заявила, что "в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому".

Напомним, уже подтверждена гибель в результате удара по Днепру 40 человек, среди них - 3 детей. Травмированы 75 человек, из которых 14 детей. Спасатели продолжают разбирать завалы. Судьба 30 человек пока не известна.

Мэр Днепра Филатов говорил, что в многоэтажке повреждены 236 квартир.