Число погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 40 человек, судьба еще 30 человек - неизвестна.

Об этом написал глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан со ссылкой на главное управление ГосЧС.

"По состоянию на 12:20 16 января погибли 40 человек, из них деблокированы 37 человек (в том числе 3 ребенка) и найдены 3 фрагмента человеческих тел (переданы в СМЕ для идентификации); спасены 39 человек, из них 6 детей; травмированы 75 человек, из них 14 детей; разыскивается 30 человек", - написал Корбан.

Напомним, район в Днепре, где был прилет в жилой дом, полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения, сообщил мэр Днепра Филатов.

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