Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре возросло до 23 человек.

Об этом сообщает городской совет на своем сайте.

"По данным ГСЧС по состоянию на 13:00 известно о 23 погибших, среди которых один ребенок. Травмировано 72 человека, из них 13 детей. Спасены 39 человек, в том числе 6 детей. По предварительным данным, в возможном отселении нуждаются жители 236 квартир (ориентировочно более 400 человек). Местными органами власти организовано временное проживание 43 человек, обратившихся за помощью", - говорится в сообщении.

ГСЧС опубликовала фото разбора завалов многоэтажки в Днепре.

Также местные паблики сообщают, что с фасада разрушенного дома в Днепре удалось спасти кошку Кузю.

Помимо этого, на руинах дома в Днепре нашли обгоревшую книгу Леонида Кучмы "Украина не Россия".

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.