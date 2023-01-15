Девочка, погибшая в Днепре после удара по жилому дому - 15-летняя Мария Лебедь.

О ее гибели в Instagram написала сестра.

"Моей 15-летней, суперумной, суперталантливой, безумно веселой сестры больше нет (ракета попала в дом)", - написала девушка в соцсети.

Мама погибшей Марии в момент ракетного удара была на работе. Девочка занималась танцами в одном из хореографических кружков.

Напомним, заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что завалы жилого дома в городе планируют полностью разобрать до часу ночи.

Ранее "Страна" публиковала видео первых минут после ракетного удара по многоэтажке в Днепре, где слышны крики пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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