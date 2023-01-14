Число пострадавших после ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре увеличилось до 64 человек, сообщает Нацполиция.

Число погибших остается без изменений - пять человек. Более тысячи людей остались без жилья.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, ранены 12 детей.

Более 30 человек удалось спасти из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

Тем временем к месту ракетного удара по многоэтажке едут десятки машин скорой помощи.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в обвалившемся подъезде в Днепре проживало 100-200 человек в 72 квартирах, в том числе около 50 детей.

Всего в этом доме на Набережной Победы 16 подъездов, в которых проживает около 1700 жителей.

"Весь дом без электричества, газа, без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек", - сообщил замглавы ОП.

Поблизости уже развернуты дополнительные пункты несокрушимости, простые люди также предлагают временно заселяться в свое жилье.

Также опубликовано видео, как люди помогают разгребать завалы.

Напомним, в субботу, 14 января, в Днепре ракета попала в многоэтажку, обрушился целый подъезд. Под завалами люди.

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