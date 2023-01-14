В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 14 января.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

В сводке командования говорится о попадании ракеты в жилой дом в Днепре (5 погибших и 39 раненых на данный момент).

В целом за сутки россияне нанесли 3 авиационных и около 50 ракетных ударов.

Кроме того, упоминается о тяжелых боях за Соледар, где украинские бойцы круглосуточно отбивают атаки противника.

О другом важном пункте фронта - Кременной - упоминается только как об одном из обстрелянных населенных пунктов на Лиманском направлении.

Также в командовании отметили передислокацию противника на левобережной Херсонщине "с целью усиления оборонных возможностей".

Напомним, в субботу, 14 января, в Днепре ракета попала в многоэтажку, обрушился целый подъезд. Под завалами люди.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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