Завалы жилого дома в Днепре планируют полностью разобрать до часу ночи.

Об этом сообщил "Стране" в воскресенье, 15 января, заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"На месте работает порядка 150 единиц техники, сотрудники ГСЧС и сотрудники коммунальных предприятий - ориентировочно где-то до 200 человек. Мы планируем где-то до часа ночи разобрать полностью завалы. Также приступили к восстановлению окон в соседних домах, где их повыбивало из-за ракетного удара", - сказал заммэра Днепра.

Кроме того, Лысенко рассказал о ситуации с теплом и электроэнергией в городе.

"Да, действительно есть отключения, но сейчас ситуация средней степени тяжести. Также отключены коммуникации в некоторых домах, которые находятся рядом с домом, по которому ударила ракета. Но мы над этим работаем. Думаю, в ближайшее время все будет восстановлено", - сообщил Михаил Лысенко.

Напомним, в ВСУ заявили, что удар по многоэтажке Днепра был нанесен ракетой Х-22, запущенной бомбардировщиком Ту-22М3 из района Курска и Азовского моря.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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