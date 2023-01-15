Минобороны России прокомментировало массированный ракетный обстрел Украины, в результате которого в Днепре обрушилась многоэтажка, где погибли уже более 20 человек.

Об этом российское ведомство сообщило в телеграм-канале.

Минобороны РФ утверждает, что "был нанесён ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута".

Напомним, вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Шла она тремя волнами. Первая - ранним утром. Прилеты были по Киевской области, Запорожью и Харькову.

Вторая - спустя пару часов. Прилет по объекту инфраструктуры был в Киеве.

Третья и самая крупная волна началась около трех часов дня. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд.

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