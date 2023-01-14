В Голосеевском районе Киева упали обломки ракеты, которой в районе 9:30 была атакована столица. Они упали на нежилую территорию, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

А Офис президента сообщает о прилете в село Копылов Киевской области. Есть попадание в жилую застройку. Предварительно - без пострадавших.

Тем временем Киевская военная администрация подтвердила прилет по объекту инфраструктуры в столице.

А советник главы МВД Антон Геращенко предположил, что утренний обстрел Киева велся из комплекса "Искандер".

В Украине ранее говорили, что эти ракеты очень сложно перехватывать.

Официальных данных о том, какими именно ракетами наносился удар по столице пока нет.

Ранее сообщалось, что последние взрывы прозвучали в Днепровском районе. Воздушная тревога при этом не была объявлена. Сирены завыли через несколько минут уже после взрывов.

Также сегодня рано утром в Киеве уже прозвучали взрывы. Тогда они тоже прогремели без объявления воздушной тревоги, а в ВСУ заявили, что это не прилеты. Однако местные власти сообщили, что начался пожар на объекте инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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