Противник продолжает наступать на Бахмутском направлении. Под Авдеевкой также "ведет безуспешные наступательные действия".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что ВСУ за сутки отразили атаки в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червоноопоповка Луганской области, а также Раздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Великая Новоселка в Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.