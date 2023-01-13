Россия ежедневно теряет на войне в Украине около 500-600 своих военных. Если говорить об украинских потерях, то они составляют лишь десятую часть этого.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC.

Резников утверждает, что "примерно 500 или 600" российских бойцов ежедневно убивают по всей стране.

По словам министра, россияне могут пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые они оккупировали на юге и востоке.

Он добавил, что Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ожидает поставок западного оружия.

"Весна - лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы тоже должны быть готовы к старту", - подытожил глава Минобороны.

Ранее в Генштабе ВСУ спрогнозировали, сможет ли РФ увеличить армию до 1,5 млн человек.

При этом, по данным Bloomberg, на востоке Украины невозможно наступление ни одной из сторон из-за морозов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.