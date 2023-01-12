В Генштабе ВСУ поставили под сомнения планы России об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 млн человек, а также формировании не менее 20 новых дивизий.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

По данным представителя Генштаба, такие планы свидетельствуют о намерениях РФ включиться в долговременное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий.

Громов отметил, что реализация такого плана потребует значительного времени и финансово-экономических ресурсов.

"В то же время значительные потери в личном составе и вооружении, и технике, действия международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года и до настоящего времени вызывает сомнения, что планируемые организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены в определенные сроки", - отметил он.

Ранее в Генштабе ВСУ прокомментировали назначение нового командующего войсками РФ в Украине, заявив о том, что у России не все идет по плану.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие месяцы войны будут решающими и Россия будет идти ва-банк.

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