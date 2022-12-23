Президенту РФ Владимиру Путину 21 декабря были представлены планы по расширению российской армии примерно на 30% до 1,5 миллиона человек. Это говорит о намерениях подготовиться к долгосрочным стратегическим вызовам.

Об этом разведка Британии пишет в новой сводке.

"Когда этот уровень будет достигнут, не понятно. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что расширение будет включать не менее двух бригад на северо-западе России, которые увеличатся до численности дивизии. Он сослался на вероятную угрозу от вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - пишет разведка.

Также в Британии отмечают, что пока непонятно, как РФ найдет мужчин для завершения такого расширения в то время, "когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине".

"Это одно из первых свидетельств того, как Россия пытается адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину", - говорится в сводке.

Напомним, на этой неделе на коллегии минобороны Путин перечислил, что нужно улучшить в армии РФ.

Также мы писали, что WSJ считает, что Зеленский был в США, а Медведев в Пекине, чтобы заручиться поддержкой для возобновления масштабных боев.