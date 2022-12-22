Муниципальный депутат одного из питерских округов Никита Юферев обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить выступление президента России Владимира Путина на предмет подпадания его под статью Уголовного кодекса о "фейках против российской армии".

Об этом депутат написал в Twitter и приложил к посту письмо в Генпрокуратуру.

Речь идёт о сегодняшней фразе президента РФ во время общения с прессой, в которой он упомянул слово "война".

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - заявил Путин.

Юферев просит проверить Владимира Путина и "привлечь к установленной законом ответственности за распространение фейков о действиях российской армии".

"Указа о завершении "СВО" не было, войну не объявляли. За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек", - заявил Юферев.

Напомним, в начале марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет колонии за фейки о российской армии.

Ранее мы писали, что в Москве заочно арестовали проживающего в Украине экс-депутата Госдумы Пономарева за "фейки об армии РФ".