Украинский военный Николай Колесник раскритиковал советника Офиса президента Алексея Арестовича за его слова о бежавших подразделениях ВСУ в Соледаре.

Об этом он написал у себя в Facebook.

Так, военнослужащий пишет, что Арестович "даже не представляет что там происходит".

Военного особенно возмутила такая фраза Арестовича, сказанная в интервью Марку Фейгину: "Нормально оборудованный пехотный ВОП может год сдерживать бригаду вагнеровцев, которые идут на позиции, если там все правильно сделали. Пулеметы по флангам разбросали и все. Уже никто никуда не пройдет".

На это Колесник поинтересовался, является ли сказанное - официальной позицией Офиса президента и обрушился критикой на советника ОП.

"Сколько еще это аферистическое, приблудное чучело будет нести такую ...ню? Может, его надо назначить командиром того ВОПа, где у него пулеметы будут по флангам и он год будет держать оборону?", - пишет Колесник.

Напомним, Арестович считает, что взятие Соледара не принесет пользы россиянам.

Тем временем Генштаб ВСУ не стал оценивать, какую часть Соледара удалось захватить российским войскам.

В ВСУ заявляют, что украинское командование пытается выбрать правильную тактику в Соледаре, решение примут в ближайшие дни.