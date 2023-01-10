Под Соледаром Донецкой области были подразделения ВСУ, которые бежали с линии фронта.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, в течение всей обороны города было "достаточное количество" отказников, которые заявляли, что "не могут воевать в эту страшную войну".

"У нас есть разные люди, которые отказывались рыть окопы. Или когда их заводили в готовые окопы и сказали: "Просто стойте", - говорили: "Там же противник, пробежим-ка мы на два километра назад". Это не все, их даже не 10%, но они есть, и когда рота убегает с направления, их соседям становится очень грустно", - сказал советник Офиса президента.

В том же выпуске программы Фейгина Арестович заявил, что Соледар находится не в окружении, а в полуохвате.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают вести тяжелые бои за удержание Соледара.

"Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать… Наши бойцы мужественно держат оборону", – рассказала она в своем телеграм-канале.