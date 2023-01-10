ВСУ продолжают вести тяжелые бои за удержание Соледара.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать… Наши бойцы мужественно держат оборону", – написала она.

Отметим, что со вчерашнего дня в российских телеграмм-каналах распространяются слухи о том, что якобы украинские войска получили команду на отход из Соледара после того, как противник взял под огневой контроль основной путь снабжения украинской группировки в городе, который идёт в Бахмут.

А в ВСУ сообщили, что украинские военные в Соледаре работают на максимальное истощение противника, чтобы его успехи оказались "пирровой победой".

Также мы публиковали видео боев за Соледар, снятое с украинской стороны. Оно показывает, что в городе идет непрерывная стрельба из автоматического оружия.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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