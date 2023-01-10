Российские войска 10 января нанесли очередной ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела повреждено ограждение одного из домов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram-канале.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Россияне попали в дорогу в частном секторе, повредили ограждение одного из домов", - пишет Кириленко.

Сообщается, что на месте работают спасатели и полиция.

Напомним, ранее обстреляли промышленный объект в Константиновке Донецкой области. Также под массированный удар попала Кураховка. По меньшей мере два мирных жителя ранены, повреждены более 20 домов.

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