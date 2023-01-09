Российские войска 9 января обстреляли промышленный объект в Константиновке Донецкой области. Также под массированный удар попала Кураховка.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По меньшей мере два мирных жителя ранены, повреждены более 20 домов, добавил он.

Также Кириленко опубликовал фото последствий обстрела.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области за минувшие сутки убиты два мирных жителя - в Бахмуте и Соледаре.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.