В Донецкой области за сутки, по данным Донецкой ОГА, погибли двое мирных жителей - в Бахмуте и Соледаре. Еще двое - ранены.

Об этом пишет глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в телеграм-канале и публикует фото последствий обстрелов.

Огонь в течение суток велся на разных участках фронта. В Парасковеевке повреждены 3 дома, Соледар обстрелян 10 раз, там поврежден магазин. Под обстрелами окраины Часовоярской громады.

Также под обстрелами Сиверск, Серебрянка, Торское и Заречное.

Напомним, по словам спикера Восточной группировки, в Соледаре "есть и наш контроль, и контроль врага".

Ранее в боях за Бахмут погиб украинский чемпион по пауэрлифтингу Андрей Дмитриев.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.