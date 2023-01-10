Войска РФ обстреляли Херсон. Есть раненый, зафиксировано попадание по образовательному учреждению
Российская армия во вторник, 10 января, снова обстреляла Херсон. Пока известно об одном раненом.
Об этом сообщил "Суспильному" руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.
Раненого мужчину доставили в больницу. Также известно о попадании в одно из образовательных учреждений города.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич также сообщил об ударе россиян по жилому сектору в Днепровском районе города.
Как писала "Страна", ранее россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры Херсона и разрушили электроподстанцию.
Тем временем война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.
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