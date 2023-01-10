Российская армия во вторник, 10 января, снова обстреляла Херсон. Пока известно об одном раненом.

Об этом сообщил "Суспильному" руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.

Раненого мужчину доставили в больницу. Также известно о попадании в одно из образовательных учреждений города.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич также сообщил об ударе россиян по жилому сектору в Днепровском районе города.

Как писала "Страна", ранее россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры Херсона и разрушили электроподстанцию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.