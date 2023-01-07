Напряжение на Бахмутском и Херсонском направлениях. Опубликована вечерняя сводка Генштаба 7 января
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 января. Сообщается, что россияне продолжали обстрелы под Бахмутом и Херсоном, несмотря на объявленный ими "режим прекращения огня".
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- Вместо режима "рождественского прекращения огня" командование ВСУ увидело продолжение обстрела позиций подразделений украинских войск из танков, минометов и ствольной артиллерии. Был также один авиаудар и 7 обстрелов из РСЗО.
- На Бахмутском направлении противник обстрелял 15 населенных пунктов. Любопытно, что среди них не упоминается Соледар, где, по утверждению источников обеих сторон, как раз идут наиболее ожесточенные бои.
- Не спадает напряжение в Херсонской области. От вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районе 17 населенных пунктов.
- Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага.То есть, реального прекращения огня на фронте действительно не наблюдалось.
Ранее мы писали, что в США заявили, что Россия нарушила одностороннее "прекращение огня" на Рождество.
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