В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 января. Сообщается, что россияне продолжали обстрелы под Бахмутом и Херсоном, несмотря на объявленный ими "режим прекращения огня".

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Вместо режима "рождественского прекращения огня" командование ВСУ увидело продолжение обстрела позиций подразделений украинских войск из танков, минометов и ствольной артиллерии. Был также один авиаудар и 7 обстрелов из РСЗО. На Бахмутском направлении противник обстрелял 15 населенных пунктов. Любопытно, что среди них не упоминается Соледар, где, по утверждению источников обеих сторон, как раз идут наиболее ожесточенные бои. Не спадает напряжение в Херсонской области. От вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районе 17 населенных пунктов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага.То есть, реального прекращения огня на фронте действительно не наблюдалось.

Ранее мы писали, что в США заявили, что Россия нарушила одностороннее "прекращение огня" на Рождество.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.