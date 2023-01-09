В понедельник, 9 января, российские войска обстреляли жилой квартал Херсона. В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом пишет глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram-канал.

По его словам, одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов.

"В настоящее время за ее жизнь борются врачи", - пишет Янушевич.

Также он опубликовал видео с последствиями обстрела.

Также мы сообщали, что в ночь с 8 на 9 января российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Под обстрелом оказалось одно из предприятий критической инфраструктуры. Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения.

Напомним, 6 января российские войска около 40 раз открывали огонь по Херсону и области. В результате обстрелов один человек погиб, а еще 7 получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.