Пострадавшая в результате ракетного удара по Шевченково Харьковской области 10-летняя девочка получила осколочное ранение в шею рядом с сонной артерией.

Об этом сообщила директор Шевченковской больницы Светлана Перепадя, пишет "Суспильне Харьков".

Ребенка отправили на операцию в Харьков.

Напомним, утром 9 января россияне нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Вражеская ракета попала на территорию местного рынка. В результате, погибли две женщины.

Мы также публиковали фото последствий обстрела от Харьковской областной прокуратуры.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.