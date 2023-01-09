Раненую при обстреле Шевченково 10-летнюю девочку отправили на операцию в Харьков. Обломок попал ей в шею
Пострадавшая в результате ракетного удара по Шевченково Харьковской области 10-летняя девочка получила осколочное ранение в шею рядом с сонной артерией.
Об этом сообщила директор Шевченковской больницы Светлана Перепадя, пишет "Суспильне Харьков".
Ребенка отправили на операцию в Харьков.
Напомним, утром 9 января россияне нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Вражеская ракета попала на территорию местного рынка. В результате, погибли две женщины.
Мы также публиковали фото последствий обстрела от Харьковской областной прокуратуры.
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