Воздушные силы Украины показали, как сбивают ракетой С-300 российский беспилотник "Орлан-10".

По оценкам газеты New York Times, пуск одной ракеты С-300 стоит в районе 140 тысяч долларов.

Оценки стоимости "Орлана" разнятся. Пишут, что это в среднем порядка 100 тысяч долларов, но сумма включает в себя и комплекс управления дроном - ноутбуки, антенны и катапульту для запуска (то есть сам БПЛА стоит дешевле).

Отметим, что в последнее время "Орланов" на фронте и в украинском тылу стало появляться все больше. Этот дрон предназначен главным образом для разведки и целеуказания.

Кроме этого, украинские военные сегодня сбили вражеский вертолет Ка-52.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.