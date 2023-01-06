Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прогнозирует, что 2023 год будет для Украины годом наступательной войны.

Об этом Данилов пишет в Facebook.

По словам секретаря СНБО, ВСУ, помимо уже заявленной западной техники (БМП Bradley, Marder, система ПВО Patriot), получат "много чего ещё - менее публичного или совсем не публичного".

Кроме того, Данилов анонсировал четвертый этап войны, когда Россию ждет справедливость и возмездие. При этом Украина будет разрабатывать свои ракетную и дроновую программы.

Напомним, накануне после разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена Германия решила поставить в Украину БМП Marder и систему ПВО Patriot.

А, по данным Politico, в следующем пакете военной помощи США впервые передадут Украине ракеты Sea Sparrow.

Ранее мы писали, что Великобритания может передать Украине танки в рамках нового пакета военной помощи.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.