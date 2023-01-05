Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 января.

Сводка появилась в Facebook.

В течение суток противник нанес 8 авиационных ударов и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Основные усилия войска РФ сосредоточивают на попытках полного захвата Донецкой области, ведут наступление на Бахмутском и Лиманском направлениях. Противник безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском обороняется.

Войска РФ обстреливают позиции ВСУ и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.

На Слобожанском направлении под огнем оказались Старица, Огурцовое, Волчанская, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском направлении под обстрел попали Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площанке, Кузьмино и Диброве Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огнем были Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

На Запорожском направлении под огонь вражеской артиллерии попали Зеленое Поле и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожской и Никополь - в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане Чернобаевки и Херсона.

В РФ в январе ожидается очередная волна мобилизации. Не исключен полный запрет на пересечение государственной границы мужчинам призывного возраста.

Продолжается принудительная паспортизация населения на оккупированных территориях Луганской области. Так, банки оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта РФ.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. ВСУ сбили российские самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ ударили по району сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.