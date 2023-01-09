В результате удара по рынку в Шевченково погибла 60-летняя женщина.

Об этом сообщают в Харьковской ОГА.

Другие пострадавшие - госпитализированы. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Всего, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по Шевченково пострадали семь мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка.

Напомним, по предварительным данным, россияне нанесли удар с ЗРК С-300.

Напомним, в Харьковской области наиболее страдает от обстрелов Купянский район.

Ранее мы писали, что в Двуречной под Купянском под обстрел попала школа-лицей.

Также сообщалось, что противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.