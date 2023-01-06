В Харькове и области изменили расписание почасовых отключений света. Опубликован новый график
"Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света в Харькове и области. Новый график будет действовать с 9 по 15 января этого года.
Об этом сообщила представитель "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко, пишет "Суспильне".
В графике почасовых отключений света – 12 очередей, их расписание обновили:
- 1 очередь 08:00 - 11:00;
- 2 очередь 09:00 - 12:00;
- 3 очередь 10:00 - 13:00;
- 4 очередь 11:00 - 14:00;
- 5 очередь 12:00 - 15:00;
- 6 очередь 13:00 - 16:00;
- 7 очередь 14:00 - 17:00;
- 8 очередь 15:00 - 18:00;
- 9 очередь 17:00 - 20:00;
- 10 очередь 18:00 - 21:00;
- 11 очередь 19:00 - 22:00;
- 12 очередь 07:00 - 10:00.
График отключения света в Харькове и области - по ссылке.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений.
Также он напомнил, что с сегодняшнего дня в Украине ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится.
Тем временем война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.