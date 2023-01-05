В четверг, 5 января, в Николаеве в связи с превышением лимитов снова действуют почасовые отключения света.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Николаевоблэнерго".

"Сейчас вторую очередь будут подключать, а 3-я очередь обесточивается в полном объёме", - заявляет облэнерго.

Напомним, в Украине 5 января продолжает расти потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса. До всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00.

Ранее мы писали, что в среду, 4 января, энергосистема Киева первый день работала исключительно по плановым графикам отключений.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.